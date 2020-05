Stintino: disastro ambientale alla Pelosa - La Procura sequestra una porzione della spiaggia

Poco più di 250 metri quadri della spiaggia della Pelosa sono stati posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Sassari al termine di un intervento eseguito dai Carabinieri della Stazione di Stintino in collaborazione con i militari della Compagnia di Porto Torres.







Il provvedimento della magistratura è stato adottato in quanto quel tratto di spiaggia, in concessione a uno stabilimento balneare, sarebbe stato interessato da un ripascimento piuttosto inconsueto.



Per allargare lo spazio disponibile dove sistemare sdraio e ombrelloni, allestimento oggi regolato da rigide misure di distanza per il contenimento del Covid-19, su quel tratto di arenile sarebbero stati scaricati consistenti quantitativi di sabbia provenienti da una cava che si presume si trovi in Gallura.







Materiale evidentemente non proprio simile a quello presente alla Pelosa, anzi, di colore e composizione nettamente diverso al punto da creare un effetto cromatico piuttosto negativo visto che un tratto di quella spiaggia conosciuta in tutto il mondo ha assunto improvvisamente colorazioni diverse.





Un danno ambientale per il quale è stato denunciato un imprenditore 43enne di Porto Torres.



L'ipotesi di reato è quella di di modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela e deturpamento di bellezze naturali.







L'inchiesta dei Carabinieri e della Procura è soltanto all'inizio, sono infatti previsti ulteriori sovralluoghi e la verifica se l'intervento del ripascimento fai da tè alla Pelosa abbia goduto di autorizzazioni da parte delle diversi istituzioni che sovraintendono a questo tipo specifico di bene ambientale, Comune, Demanio marittimo, Regione, Ufficio Tutela del Paesaggio.