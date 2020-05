Alghero: parte una stagione balneare complicata

L'attività balneare sulla Riviera del Corallo, dalla Speranza a Porticciolo passando per Alghero, Fertilia, Punta Negra, i Pini, Lazzaretto e le Bombarde, è ripartita.







Qualche stabilimento ha riaperto i battenti, altri si apprestano a farlo con la messa a dimora degli allestimenti secondo le norme che regolamenteranno la stagione dei bagni in mare e della tintarella.







Ma non è stata una rincorsa come nel passato quando già da maggio gli arenili brulicavano di sdraio e ombrelloni.

Gli operatori della balneazione, che peraltro essendo titolari di concessione demaniale debbono in qualche modo garantire il servizio, si sono perfettamente resi conto, e non soltanto ad Alghero ma in tutto il Paese, che questa sarà una stagione complicata, ben lontana da quelle precedenti, e con difficoltà oggettive che finiranno con l'interessare gli stessi bilanci delle aziende.







Limitazioni, spazi ridotti, investimenti per la sanificazione, inevitabile riduzione della clientela, condizioneranno pesantemente una attività che da queste parti ha sempre navigato a gonfie vele con soddisfazioni per gli operatori e l'utenza.







Gli stessi servizi in spiaggia , tranne quelli essenziali come il salvamento, subiranno una riduzione per l'inevitabile confronto tra i costi per garantirli e le ridotte potenzialità della domanda per via delle misure di contenimento.





Al via naturalmente anche le spiagge considette libere.

Una stagione complicata dunque che comporterà qualche problema anche per i controlli sul rispetto delle norme di contenimento data l'estensione della fascia costiera della Riviera del Corallo.