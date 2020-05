Alghero: martedì messa all'aperto a Valverde - Il Santuario resta chiuso

Una consolidata tradizione registrava nei mesi di Maggio e Giugno pellegrinaggi organizzati dalle comunità parrocchiali diocesane e extradiocesane verso il Santuario di N. S. di Valverde in Alghero.







Quest’anno, a causa delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria, tutte le Celebrazioni Eucaristiche nel Santuario (feriali e festive), i pellegrinaggi e i matrimoni saranno sospesi fino a nuovo provvedimento.



Il Santuario resterà pertanto chiuso.







L’unica Celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino, in occasione della festività della Patrona della nostra Diocesi, sarà celebrata Martedì 26 Maggio, alle ore 18.00, all’aperto nel sagrato di Valverde.







Saranno posizionate le sedie, seguendo i criteri vigenti, e per chi non dovesse trovare posto a sedere potrà seguire la Santa Messa in piedi rispettando le distanze interpersonali.