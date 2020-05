Assembramento in un bar: sanzione da 4 mila euro - Pugno di ferro della Polizia locale

Una sorta di follia gioiosa ha colpito soprattutto i giovani dopo l'avvio della fase 2 e quando si è appreso che la diffusione del coronavirus appare ormai sotto controllo.



La voglia di recuperare il tempo perduto, dimenticare la quarantena, riprendere le abitudini di una volta, sta però determinando comportamenti che sembrano destinati a favorire il ritorno in grande stile di quel mostricciatolo che sta mettendo in ginocchio la salute e anche l'economia dell'intero pianeta.







Ed è probabilmente sulla spinta anche di queste valutazioni, indiscutibili, che la Polizia Locale di Olbia ha punito pesantemente un bar del centro della città gallurese dove non veniva rispettata alcuna misura di prevenzione e distanziamento.







Guanti inesistenti, mascherine pochissime, un vero e proprio assembramento di persone a ridosso del bancone del bar, come se negli ultimi tre messi non fosse successo niente.



La sanzione è di quelle che fanno paura: 4 mila euro.

Una somma che arriva dopo quasi tre mesi di chiusura e di mancati incassi e che rappresenta per i gestori un durissimo colpo.





In effetti una certa deregulation nei comportamenti si era manifestata già da domenica scorsa, ma non soltanto a Olbia, e soprattutto nelle località costiere dove la movida è di casa. Come ad Alghero.







E' possibile che il pugno di ferro della Polizia locale olbiese appartenga al quel vecchio adagio secondo il quale ne punisci uno pesantemente e avvisi tutti gli altri.

In ogni caso il fenomeno della deregulation dalle misure antivirus sta raggiungendo livelli eccessivi che, in qualche modo, debbono essere contenuti.



Anche per evitare un ritorno alla fase 1 che sarebbe un nuovo irreparabile disastro. Per tutti.