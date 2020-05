Una App per pregare in sicurezza - Comincia la diocesi di Ales Terralba

Un'app per poter richiedere in anticipo il proprio posto in chiesa e assistere alla Santa Messa.



L'idea si chiama Parrocchia.App, è estremamente innovativa e arriva da San Gavino Monreale.



L’applicazione ha preso vita e forma nelle ultime settimane grazie al lavoro di una Software House di San Gavino Monreale che ha sposato (fin da subito) la proposta fatta da un suo collaboratore, Davide Moreno, giovane laureando in scienze dell’educazione e della formazione all’Università di Cagliari, da sempre attivo e partecipe alla vita della comunità di fedeli di cui fa parte.





"Durante le lunghe settimane di lockdown abbiamo pensato a come far rientrare la gente in chiesa - dichiara Don Emanuele Deidda responsabile per la comunità di Ales - Curcuris - Zeppara e direttore dell'ufficio informatico diocesano della Diocesi di Ales Terralba - riumanizzando, o per meglio dire umanizzando i social media e le nuove tecnologie.





La Diocesi di Ales Terralba, in queste settimane ha fatto tantissimo per non lasciare soli i fedeli, l’attività dell’ufficio informatico diocesano in queste settimane di quarantena è stata esemplare e ha permesso di portare avanti le attività anche durante il periodo della Santa Pasqua.







“La necessità di riaprire le Chiese e di riportare i fedeli a partecipare alle funzioni religiose, ci ha però costretto a prendere in considerazione le problematiche relative al protocollo firmato tra la Cei e il Governo italiano per gestire la delicatissima fase delle riaperture.



Per questo, per poter riaprire le chiese in tempi brevi, ma senza rischiare pericolosi assembramenti, abbiamo accettato la proposta della Atlas di utilizzare Parrocchia.App”.







La Parrocchia, che sceglie di utilizzare Parrocchia.app deve semplicemente indicare la posizione della Chiesa, i posti disponibili, e gli orari di apertura. Il fedele, sarà a questo punto libero di prenotare il suo posto in Chiesa scegliendo anche la Funzione religiosa da seguire.



“Per progettare l’App ci siamo confrontati con esperti di Privacy e con esponenti della comunità cattolica italiana.Tutta la procedura è anonima e rispetta il diritto alla privacy – dichiara Walter Piras Ceo Di Atlas – L’accesso alla chiesa può essere confermato dagli addetti attraverso la verifica di un semplice QR Code visibile sul telefono del fedele”.







L’app va oltre il semplice servizio di prenotazione posto, anzi, "il termine prenotare non mi fa impazzire devo essere sincero - dichiara Moreno - Parrocchia.App è un servizio che aiuta il fedele ad evitare la fila per l'accesso in chiesa e potenzia la vita comunitaria.







L'applicazione non è un limite o un modo di controllare i fedeli, ma una concreta opportunità per superare la partecipazione anonima e indifferenziata. "Stiamo sviluppando - conclude Moreno - diverse funzioni aggiuntive che andranno a integrare il servizio base e a migliorare l'esperienza di fede nelle nostre comunità.





I parrocchiani potranno consultare le letture, i canti e il foglietto settimanale della propria parrocchia semplicemente accedendo all'app.

Inoltre il sacerdote potrà sfruttare le notifiche push, per inviare delle comunicazioni a tutti i fedeli.



Tutto a portata di mano insomma.” Parrocchia.app è stata progettata anche per andare incontro alle persone che si considerano meno smart e social, “costoro possono stampare il codice a presentarsi alla funzione con un semplice foglio di carta, oppure usufruire gratuitamente del servizio di prenotazione telefonica”.