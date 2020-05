La Torres Calcio rimborsa gli abbonamenti

La Torres comunica che, a seguito dello stop definitivo del campionato di serie D decretato dalla FIGC, per gli abbonati rossoblù sarà possibile usufruire di due soluzioni: il rimborso della cifra totale delle gare casalinghe non disputate oppure un rimborso equivalente per l'acquisto di un abbonamento nella prossima stagione sportiva.







Nel primo caso si potrà fare richiesta del rimborso inviando una mail all’indirizzo asdtorrescalcio@gmail.com indicando il numero dell’abbonamento sottoscritto, la tipologia (Curva, Tribuna, Intero o Ridotto) e le coordinate per ricevere la cifra corrispondente.







Per fare richiesta del rimborso utilizzabile per la prossima stagione sportiva basterà conservare la tessera 2019/2020 e presentarla al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2020/2021.







In questo caso coloro che vorranno potranno usufruire di un credito, equivalente al rimborso, da utilizzare per tutti i settori.