Sassari: due cani randagi in fin di vita salvati dalla Polizia locale

Si trovano in prognosi riservata e le loro condizioni sono gravi, ma stabili.



Due cani ieri sono stati portati al pronto soccorso veterinario grazie alla collaborazione tra alcune volontarie e la Polizia locale.







Le donne nei giorni scorsi sono state avvertite che tre animali randagi nella zona di Piandanna stavano molto male.



Dopo diverse telefonate ai vari enti competenti, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha cercato di mettere in moto l'iter previsto per portare le povere bestie, che non si reggevano più sulle zampe, al pronto soccorso veterinario, nel tentativo di salvare loro la vita.



Alla fine il Comando, in mancanza del servizio di trasporto per gli animali feriti, ha deciso di chiedere ai barracelli di trasportare due cani (un terzo intanto era fuggito) alla clinica veterinaria, che nel frattempo era stata allertata.







Le povere bestie, in condizioni davvero critiche, sono state caricate sul mezzo della Compagnia, e portate nell'ospedale veterinario di via Venezia, dove ora si trovano ricoverati e monitorati costantemente.



Hanno una grave infezione e le prossime ore saranno decisive.



Uno dei due ha bevuto autonomamente ma questo non basta per parlare di miglioramento.