Alghero: imminente la riapertura delle Grotte di Nettuno

Da qualche giorno negli spazi interni alle Grotte di Nettuno, sulla Escala del Cabirol e nelle abituali adiacenze interessate dalla presenza dei visitatori, sono in corso una serie di attività che lasciano presupporre che sia imminente l'apertura di una delle attrazioni dell'intera Sardegna più frequentate da sempre.







La riapertura potrebbe rappresentare un primo e significativo passo verso quel ritorno alla normalità che sarà estremamente difficile in questa stagione turistica 2020.



Chi aveva annunciato che le conseguenze del coronavirus avrebbero provocato danni e disastri terribili per l'economia aveva purtroppo ragione.







Sulla Riviera del Corallo, che per prima ha inventato il turismo in Sardegna, l'imprenditoria turistica è alle prese con normative che condizionano pesantemente la riapertura delle attività.



Dalla quarantena per chi arriva in Sardegna, difficile pensare che qualcuno possa venire in vacanza nell'Isola per restare per 14 giorni chiuso in albergo sotto sorveglianza sanitaria, alla responsabilità civile e penale degli imprenditori in caso di contagio, per citare le contraddizioni più vistose, nascono enormi perplessità per la riapertura delle attività con danni economici vistosi e la perdita di migliaia di opportunità di lavoro per gli stagionali.







La riapertura delle Grotte di Nettuno costituisce quindi un segno di ripartenza non di poco conto anche se i volumi di visitatori che potrà realizzare saranno saranno decisamente inferiori al passato.