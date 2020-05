La Dinamo Banco di Sardegna riparte con la campagna abbonamenti

Parte ufficialmente la programmazione della prossima campagna abbonamenti, con l'importante novità annunciata ieri dal presidente Stefano Sardara nel corso della conferenza stampa di un abbonamento triennale scontato.







A partire da domani saranno ufficialmente aperte le prelazioni per la campagna del prossimo campionato LBA, l’undicesima stagione del club nella massima serie.



Garanzia del posto al PalaSerradimigni:

- Risparmio economico di oltre due gare rispetto a chi acquista i singoli biglietti



- Prelazione per eventuali gare playoff e, sulla base delle direttive che verranno comunicate, priorità per l'acquisto di abbonamenti alle coppe europee



- Prelazione per la conferma dell'abbonamento per le successive stagioni



- Sconto 10% sugli acquisti nei Dinamo Store.







Novità assoluta di questa stagione, è la possibilità di sottoscrivere la Dinamicard-3D che, ai vantaggi già riservati agli abbonati stagionali, unisce gli esclusivi benefit: posto assicurato per le prossime tre stagioni sportive ulteriore 10% di sconto sul prezzo dell'abbonamento per ogni singola stagione sportiva la dilazione del pagamento in 36 mesi grazie all'accordo con il Banco di Sardegna la libertà di recesso al termine della prima stagione sportiva (con rimborso delle due stagioni non godute e contestuale rinuncia del 10% di sconto usufruito).





Inoltre la sottoscrizione garantisce In entrambe le tipologie di abbonamento (annuale-triennale con Dinamicard-3D) è previsto l'automatismo del rimborso di eventuali gare casalinghe non disputate (o non godute) per restrizioni del Governo, vedi riduzione capienza per distanziamento sociale di singoli eventi.







È possibile esercitare la prelazione compilando il modulo scaricabile sul sito ufficiale dinamobasket.com nella sezione riservata: fino alla riapertura del Dinamo Store e della segreteria di via Pietro Nenni 2/22 il modulo correttamente compilato dovrà essere inviato via mail all’indirizzo abbonamentidinamo@dinamobasket.com.





Termine ultimo per esercitare la prelazione: martedì 30 giugno 2020.



Trascorso questo termine, la segreteria Dinamo procederà alla verifica dei posti non confermati e all’apertura di una campagna per nuovi abbonamenti.

Chi alla data di scadenza indicata non avrà formalizzato la propria scelta, con le modalità sopraindicate, perderà il diritto al rinnovo della tessera per il proprio posto.