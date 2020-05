Vita nuova per il PalaSerrademigni: Sassari brinda al completamento del Palazzetto

Ammonta complessivamente a 6 milioni di euro il finanziamento per il restauro del Palazzetto dello sport Roberta Serradimigni.

I fondi, stanziati in favore del Comune di Sassari, consentiranno di efficientare l’infrastruttura sportiva portando tra l’altro la capienza dell’impianto sportivo dagli attuali 4mila posti a circa 6500, completando la copertura e realizzando un impianto fotovoltaico finalizzato al risparmio energetico.







Si tratta di risorse finanziarie a valere sui fondi del mutuo infrastrutture (seconda e terza rimodulazione) programmati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.



Ai primi 3.600.000 euro si sono infatti aggiunti i 2.400.000 necessari per portare a compimento le opere.





“Non si può riconoscere l’importanza dello sport senza valorizzare le infrastrutture che ne consentono la diretta fruizione – spiega il Presidente della Regione Christian Solinas.

L’intervento che porterà all’ammodernamento del palazzetto dello sport consentirà al Palasserradimigni di continuare ad essere punto di formazione sportiva, aggregatore culturale e punto di incontro per giovani e meno giovani, oltre che simbolo della città di Sassari e della cultura sportiva sarda, e del basket, in particolare”.







“Oggi Sassari può brindare al completamento di un palazzetto che rappresenta un valore per l’intera Sardegna - continua l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - in considerazione soprattutto del fatto che a beneficiarne sarà una società straordinaria, la Dinamo Sassari, ai vertici dello sport nazionale e internazionale da molti anni e, come tale, ambasciatrice della Sardegna nel mondo.







Con questa importante iniezione di risorse prosegue l’incisiva azione della Regione nella realizzazione delle opere strategiche avviate e in attesa di realizzazione”. «Un importante risultato per la città e per tutta la Sardegna».







Così il sindaco Gian Vittorio Campus commenta l'inizio dei lavori al Palazzetto dello Sport che, attesi da tempo, partiranno il 4 giugno. «L'ampliamento del Palazzetto e la sistemazione degli interni che erano stati previsti dall'Amministrazione precedente – spiega il primo cittadino – prevedevano un investimento globale da 10 milioni di euro.





Per questa azione complessiva, la precedente Giunta aveva acceso un mutuo, con gli ormai famosi fondi Jessica, da 4 milioni di euro che consentivano però soltanto un intervento parziale».



«Il rischio di lasciare a Sassari un'incompiuta che avrebbe potuto pregiudicare il futuro della Dinamo Banco di Sardegna e privare la città del suo Palazzetto e delle annesse strutture è stato fatto presente in diverse occasioni all'assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia. Grazie al suo interessamento, a quello del suo direttore generale Piero Teodosio Dau e del capo di gabinetto Vincenzo Corrias, si sono ottenuti i fondi necessari per il completamento dell'opera. Sara così possibile terminare la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo Palazzetto e procedere con l'esecuzione di tutti i lavori» conclude il sindaco.