Bonus "cura Italia" anche ai venditori a domicilio

«Il riconoscimento ufficiale dell’indennità di 600 euro a marzo agli incaricati alle vendite a domicilio con partita Iva è un’ottima notizia: un atto di giustizia ed una boccata di ossigeno per una tipologia di lavoratori esclusa in un primo momento dalle misure del “Cura Italia”, un doveroso riconoscimento per una categoria duramente colpita dalla crisi e una grande vittoria ottenuta da Univendita, risultato di un lavoro di squadra, impegno e tenacia degli organi associativi.







Subito dopo l’emanazione del decreto la nostra associazione aveva denunciato la grave mancanza di attenzione nei confronti dei lavoratori del nostro settore, facendo al governo 6 richieste improcrastinabili: avevamo chiesto ascolto, chiarezza, uguaglianza fra i lavoratori autonomi, precedenza sui lavoratori in nero (per i quali si erano ipotizzate tutele), velocità e accoglimento delle domande presentate dagli incaricati alla vendita a domicilio all’Inps per l’indennità di marzo.







Ora siamo soddisfatti che la nostra voce sia stata ascoltata, rendendo possibile la corresponsione dell’indennità di marzo.



E con noi festeggiano migliaia lavoratori che, assieme alle loro famiglie, possono così contare su una misura di sostegno importante per superare questa difficile fase e prepararsi a ripartire con tenacia e impegno, come farà l’Italia intera».





Ciro Sinatra, nato nel 1961, è il presidente di Univendita, l'associazione di categoria che riunisce le più importanti aziende operanti nel settore della vendita diretta a domicilio in Italia.





Le imprese associate a Univendita hanno realizzato nel 2018 un fatturato complessivo di 1,66 miliardi di euro. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017).