Webinar Tumori Femminili e Sport 2020: un calcio al Cancro - Appuntamento il 30 maggio

Oltre 3800 visualizzazioni video e più di 6800 persone raggiunte!



Questi sono i numeri dell’incontro del 9 maggio pomeriggio in diretta facebook (consultabile al seguente link https://www.facebook.com/maipiusole/videos/164518921656339) con le amiche di Mai Più Sole contro il tumore ovarico e i relatori scientifici di “Tumori femminili e sport: un calcio al cancro”.







Già, perché nemmeno il covid-19 ha fermato l’evento organizzato dalla Fondazione Taccia al fianco del progetto Mai Più Sole contro il Tumore ovarico in collaborazione con il Comune di Cagliari e Fidapa BPW.





L’iniziativa, che intende mettere in luce un gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, familiari e amici stretti attorno al paziente durante il percorso oncologico, giunge alla quarta edizione; avrebbe previsto, come ogni anno, un convegno scientifico il sabato mattina e un torneo di calcio a 5 femminile la sera, ma l’emergenza sanitaria ne ha solo cambiato lo svolgimento.







Così il 9 maggio pomeriggio il team composto da pazienti, supporter, familiari, amici e medici si è riunito attraverso un webinar in diretta facebook per anticipare gli argomenti delle relazioni che i medici esporranno nei prossimi giorni, e saranno consultabili nella pagina facebook di Mai Più Sole e nei siti www.maipiusole.com e www.fondazionetaccia.it.





Il 30 maggio, su facebook, alle ore 16, si chiuderà il momento scientifico: le amiche di Mai Più Sole e i relatori del convegno si incontreranno, ancora una volta, fianco a fianco in un abbraccio virtuale in cui tutti i partecipanti potranno porre in diretta, delle domande, sulle relazioni esposte, utilizzando i commenti facebook.





Il programma scientifico è il seguente: Dottor Farci Daniele, Direttore dell'Unità di Medicina e Oncologia della nuova casa di cura di Decimomannu, oncologo e coordinatore AIOM Sardegna , Importanza della prevenzione oncologica.







Dottor Antonio Macciò, Responsabile del reparto di Ginecologia Oncologia dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari, sullo stato nutrizionale ed efficienza del sistema immunitario; Professor Andrea Figus, Chirurgo plastico Presidio Osp. Duilio Casula Monserrato e Professore Associato del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università di Cagliari sulla ricostruzione mammaria dopo tumore: il goal di una squadra vincente; Dottoressa Claudia Marchetti, Ginecologa Oncologa Policlinico Gemelli, sul tumore dell'ovaio: una sfida possibile, insieme.







Il parere del medico.

Tra gli interventi ancora il Dottor Massimo Dessena, Senologo dell’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari sulla Breast Unit: squadra vincente contro il cancro al seno; la Dottoressa Stefania Antonia Noli, Esperta in fertilità e oncologia Ieo Milano sulla Preservazione della fertilità: le strategie nella paziente oncologica; la Dottoressa Rita Nonnis, Chirurga e senologa dell'azienda Ospedaliera di Sassari che fa parte del comitato tecnico scientifico nazionale di aBRCAdaBRA onlus sul percorso BRCA nelle Breast Unit; il Dottor Andrea Savasta, Dentista Odontoiatra Studio Dentistico Savasta and Partners sul ruolo del dentista nel trattamento del paziente oncologico; la Dottoressa Nadia Brusasca, Responsabile del centro di psiconcologia aziendale dell’ospedale Zonchello di Nuoro, coordinatrice della SIPO Sardegna sul tema Conoscersi per amarsi di più; Dottoressa Daniela Tocco, Docente Formatore Specialista in Attività Motorie sull'importanza dell’Attività Motoria come stile di vita e per il benessere.