Il territorio favorisca gli investimenti - Il commissario della Provincia dopo l'incontro con sindacati e imprese

Gianni Olandi





"Ma quale orlo del baratro, ci siamo dentro, in pieno " Così Pietrino Fois, amministratore della Provincia di Sassari, al termine dell'incontro con le rappresentanze sociali e imprenditoriali del Nord Ovest della Sardegna che proprio a lui hanno chiesto di coordinare una azione unitaria in grado di individuare soluzioni immediate per il futuro.







" Non ho mai trovato - aggiunge - sia nelle forze sociali che nel mondo dell'imprenditoria locale, un livello di preoccupazione così elevato, un clima esasperato da prospettive disastrose che stanno mettendo in discussione aziende che si sono consolidate in decenni di attività e che ora rischiano di essere spazzate via da un evento i cui effetti negativi sotto l'aspetto sanitario rischiano di essere largamente inferiori rispetto a quelli che si stanno delineando sotto il profilo economico".







Sindacati e organizzazioni mercantili hanno individuato nella Provincia di Sassari il riferimento istituzionale attorno al quale costituire un fronte comune.



"Lo capisco e si tratta di una partita dura, durissima anche perchè è forte la preoccupazione che non si sia ancora recepita la precarietà dello stato di salute della nostra Provincia - risponde Fois - dove va subito detto che non avevamo bisogno del Covid per scoprire che nel nostro territorio e nella nostra Regione esistevano criticità croniche per il suo sviluppo e per la tenuta della sua economia.







Già da tempo stavamo attraversando un periodo di profonda sofferenza economica e sociale.



Facciamo anche alcuni esempi: la “Sassari-Olbia” che non è mai stata completata, la filiera agro-alimentare non in grado di garantire un prezzo adeguato ai pastori, la crisi del sistema di trasporti marittimi e aerei ,le incompiute come la Sassari-Alghero, la folle battaglia della commissione europea contro i presunti aiuti di Stato alle compagnie aeree low cost che proprio nel nostro territorio avevano creato condizioni di benessere e sviluppo, la non meno folle operazione politica di trasferire da Alghero a Cagliari i flussi Ryanair .







Ma si potrebbe andare avanti a lungo.

In questo contesto è arrivata la crisi sanitaria che ha dato il colpo di grazia".







Da dove si può ripartire.



" Il nostro territorio a livello istituzionale regionale e nazionale è ampiamente in credito - sostiene il commissario della Provincia di Sassari - troppi nodi irrisolti infrastrutturali, materiali e immateriali, hanno penalizzato, oltremisura, la nostra capacità competitiva.



Ora parliamo di ripartenza ma le nostre imprese sono state lasciate sole.



Si pensi soltanto al turismo , la nostra cassaforte economica e occupazionale.



Molti non apriranno sia per le incertezze normative sotto l'aspetto sanitario, ma soprattutto perchè non sostenute a dovere sul piano della liquidità nel momento in cui lo Stato, per ragioni legittime come quelle sanitarie, le ha fatte chiudere.







L'istituzione doveva tenere in vita le aziende perchè potessero produrre al ritorno della normalità, non lo ha fatto è questo è grave.



Per ripartire sono necessari gli investimenti, soprattutto quelli privati, e il settore che può svolgere una forte azione di richiamo è proprio quello turistico.



Questo è il momento delle decisioni coraggiose e come per il ponte Morandi di Genova è arrivato il tempo di individuare soluzioni straordinarie, penso a deroghe e a commissariamenti.



Se nel Nord Italia alzano la voce per far ripartire i loro impianti industriali, è tempo che anche noi facciamo sentire la nostra voce e facendo fronte comune per far capire a tutti gli interlocutori che il turismo rappresenta la nostra “fabbrica”.





"Per l’Amministratore della Provincia di Sassari l’obiettivo è chiaro: rimettere in moto, immediatamente, l’economia del territorio, cogliendo questa fase straordinaria e di interventi emergenziali come un’opportunità per dare risposte a questioni da troppo tempo rinviate. Un obiettivo sacrosanto sul quale pesano però le incertezze del percorso da seguire:







"Passo per passo, tutti insieme, a cominciare dai Comuni che nelle loro competenze specifiche locali possono cominciare a dare quelle prove di coraggio che ora sono indispensabili.



Una risposta importante è attesa dalla Regione - conclude Pietrino Fois - che sono certo saprà affrontare questo momento terribile, il peggiore dal dopoguerra ".