Alghero: venerdì la Fondazione in commissione

Programmi e obbiettivi della Fondazione Alghero nella prossima riunione della terza Commissione consiliare (Turismo), convocata venerdì prossimo 22 maggio alle 16 in videoconferenza dal Presidente Monica Pulina.







Alla riunione parteciperanno i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il Presidente Andrea Delogu, Pier Paolo Carta e Stefania Salvatore.







Un incontro importante per fare il punto della situazione, a distanza di sei mesi dall’insediamento, e un bilancio del lavoro svolto finora, con alcuni progetti già intrapresi, altri in dirittura d’arrivo e ulteriori in cantiere.







Si parlerà, in modo particolare, delle strategie future che dovranno guidare le attività della Fondazione nel post-emergenza.







Il Cda, insediatosi a novembre, ha dovuto fare i conti con un Capodanno da organizzare in poco tempo e con risorse limitate ma che ha riscosso ugualmente successo, e ha sin da subito affrontato altri aspetti chiave per la promozione turistica: dalla messa a punto del sistema museale alle strategie di comunicazione per il rilancio della Destinazione Alghero.







Questi e altri argomenti saranno al centro della discussione venerdì prossimo.



Spesso l'operato della Fondazione è stato attributo alla mera organizzazione degli eventi, in realtà è una macchina con la quale il Comune di Alghero rilancia e rafforza l’identità della destinazione.