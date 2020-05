Solinas:“Stiamo lavorando per far tornare alla normalità la nostra regione"

"Già da lunedì prossimo vogliamo dare certezze alle aziende, ai lavoratori e ai cittadini per permettere loro di riprendere a vivere la quotidianità con regole certe che tutelino salute e libertà”.







È il commento del presidente della Regione Christian Solinas al termine della riunione con il Governo al quale ha partecipato assieme agli altri Governatori.



“Le Regioni - avvalendosi della conoscenza del territorio e del monitoraggio costante della situazione sanitaria - adotteranno delle decisioni in autonomia descrivendo norme di dettaglio per la ripartenza ed assumendo le linee guida elaborate dall'Inail come principi di carattere generale che devono essere declinati sul territorio in base alle specificità locali ed alla sostenibilità delle stesse con una marcata attenzione per la semplificazione e la ragionevolezza”, puntualizza Solinas.





“La Regione Sardegna ha assunto già da qualche tempo la decisione di consentire la ripresa immediata di attività’ commerciali e artigianali per la cura della persona, parrucchieri, centri estetici, gioiellerie, profumerie.



Stiamo definendo la prossima riapertura delle nostre spiagge, dei trasporti, dei bar e dei ristoranti sempre nella massima sicurezza ma restituendo la speranza ed il lavoro a migliaia di operatori e cittadini duramente provati da mesi di chiusura”, conclude il presidente.