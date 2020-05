Alghero: martedì alcune strade senza luce - Le interruzioni soprattutto alla Pivarada

Quella di martedì prossimo 19 maggio sarà una giornata decisamente impegnativa per buona parte dei cittadini algheresi alle prese con le interruzioni del servizio idrico per importanti lavori in corso nella rete che eseguiranno i tecnici di Abbanoa.







Ma non solo: per la stessa giornata è infatti prevista l'interruzione dell'energia elettrica, dalle 9,30 alle 14,30, nelle zone del quartiere della Pivarada, in via Vittorio Emanuele, Brigata Sassari, Satta e Veneto.Riportiamo di seguito le vie interessate dai lavori dove si verificherà l'interruzione dell'energia elettrica.







Via Vittorio Emanuele dal n.civico 34 al 38, dal 73 al 77, dall'81 al 91, dal 95 al 107, dal 113 al 115 e 119.



Vicolo A Vittorio Emanuele 2, dal numero civico 6 al 16, dall'1 al 5, dall'11 al 13 e un senza numero.







In Via Sebastiano Satta dal numero civico 44 al 50,54, dal 29 al 37, dal 39, senza numero, al 47.







Via Brigata Sassari dal n.civico 4 all'8, dal 12 al 18, dall'1 al 3 e 7.







Via Vittorio Veneto: dall'8 al 10, dal 18 al 24 e un senza numero. Vicolo B via Vittorio Emanuele dal 3 al 5, dal 9 all'11.