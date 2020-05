Sassari: 13 istituti in lizza per la finale del Premio Digitale

Un grande diretta streaming per scegliere i migliori progetti innovativi pensati dagli studenti del Nord Sardegna.







Il 20 maggio si svolgerà la seconda finale provinciale del Premio Nazionale Scuola Digitale, il concorso promosso in tutta Italia dal Ministero dell’Istruzione per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nel settore dell’innovazione.







L'evento, programmato in un primo tempo nel Palazzo di Città di Sassari e poi annullato per il Covid-19, sarà trasmesso on line a partire dalle 10 sulla piattaforma https://sites.google.com/view/psdsassari/home.







La finale sassarese è organizzata dall'I.I.S. "N. Pellegrini" di Sassari e sarà presentata dall'attivista digitale Antonella Fancello con intermezzi comici dell'attore Nicola Virdis.







Saranno 13 le scuole del primo e secondo ciclo della provincia di Sassari a contendersi il titolo e la possibilità di partecipare alle finali nazionali: l'Ipsar-Ipseoa Sassari, il liceo Scientifico "G. Spano" di Sassari, il liceo “Guglielmo Marconi” di Sassari, il liceo Scientifico e liceo delle Scienze Umane di Alghero, l'I.I.S. "M. Paglietti", il liceo "Europa Unita" di Porto Torres, l'I.I.S. “Enrico Fermi” di Ozieri, il liceo Statale "G. M. Dettori" di Tempio Pausania, l'lIpsar “Costa Smeralda”Arzachena, gli Istituti comprensivi San Donato di Sassari, Latte Dolce di Sassari, Li Punti di Sassari, "A. Gramsci" di Ossi e quello di Aggius.







L'evento prenderà il via con i saluti di Paolo Acone, dirigente scolastico del "Pellegrini” e delle autorità.

Poi sarà la volta dei docenti Mauro Solinas - referente coordinatore della manifestazione - e Simonetta Falchi - equipe formativa territoriale PNSD - che proporranno una riflessione sull'importanza dell'innovazione nella scuola alla luce del Piano nazionale scuola digitale.







Poi si entrerà nel vivo del concorso vero e proprio con la presentazione dei 13 progetti innovativi dedicati - tra le altre cose - alla letteratura, alla comunicazione, alle scienze, alla gastronomia e alla robotica.



Nel corso della mattinata ci sarà un saluto da parte di alcuni atleti della Dinamo Sassari, di imprenditori del territorio in veste di “Testimonial di innovazione”.





La manifestazione si concluderà alle 12 con la premiazione dei vincitori delle sezioni primo e secondo ciclo.





Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale.







Il concorso consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti del secondo ciclo, che abbiano proposto e realizzato progetti di innovazione, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Il Premio vuole favorire lo sviluppo delle buone pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale.