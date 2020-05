Sassari: evasioni e violenze - Arrestato un 43enne

Evade tre volte in meno di due giorni, pesta un uomo che finisce ricoverato, trascina via con violenza la compagna. L'uomo, che solo una settimana fa aveva picchiato la stessa donna davanti a testimoni in via delle Conce, così come una settimana prima in piazza Castello, ieri è stato autore di una violenta aggressione, sempre davanti al supermercato che si trova in quella strada.







Ora è al Comando della Polizia locale, dove gli agenti lo hanno portato ieri sera dopo averlo arrestato.



Per la terza volta in due giorni. Oggi in video conferenza si terrà l'incontro con il magistrato.



Martedì era in programma l'udienza in tribunale per i fatti accaduti nei giorni precedenti.







L'uomo, di 43 anni, una volta arrivato in via Roma non è potuto però entrare e gli è stato detto di ritornare a casa.

Ma invece di rientrare nel suo domicilio, è andato in giro per la città, dove è stato riconosciuto dagli agenti che lo hanno fermato, ancora una volta in via delle Conce, e lo hanno ricondotto agli arresti domiciliari.







Ieri, intorno alle 18, è stato sorpreso dalla Polizia locale in via delle Conce, evaso dagli arresti, dove è stato riportato per la seconda volta in poche ore, come disposto dal magistrato.







Soltanto un'ora dopo però l'uomo era di nuovo in via delle Conce, dove con estrema violenza ha pestato un'altra persona, forse per gelosia nei confronti della sua compagna che era presente.



Il 43enne ha colpito più volte al viso la vittima, aiutato anche da un complice che ha spaccato una bottiglia di vino sulla testa del malcapitato.







Il ferito è caduto a terra tramortito, ma i due non si sono fermati e hanno continuato a colpirlo con calci.



Poi il 43enne ha preso la donna e l'ha trascinata via, strattonandola per le braccia, ed è fuggito.







Gli agenti della Polizia locale lo hanno fermato e arrestato poco dopo in via Muroni e portato al Comando dove ha trascorso la notte e dove è in programma per oggi l'udienza in video conferenza.







Il complice è stato trovato poco dopo e denunciato a piede libero mentre l'uomo pestato è ricoverato in ospedale.