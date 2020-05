Liberazione Silvia Romano: il suo rientro non andava spettacolarizzato

"È necessario intraprendere azioni concrete per ridurre il rischio del ripetersi dei sequestri di nostri connazionali sui teatri di crisi, come avvenuto per Silvia Romano.





Oggi alla Camera, durante il question time, ho sottolineato al ministro Di Maio come la Farnesina possa esercitare un'azione importante, scoraggiando Ong e Onlus dall'inviare personale italiano laddove esista tale pericolo.







Non bisogna prestare il fianco a chi vuol farci del male, per questo bisogna ridurre la presenza di italiani nei luoghi più a rischio, attraverso interventi normativi efficaci.







Anche l'effetto propagandistico di certe modalità di celebrazione dei ritorni di chi è stato salvato va ridotto; siamo contenti che Silvia abbia riabbracciato i propri cari e ringraziamo di cuore i nostri agenti dei servizi segreti, ma il suo rientro andava gestito dal Governo con maggior sobrietà, evitando che i suoi sequestratori potessero trarne vantaggi.







Per questo annunciamo il deposito di una nuova proposta di legge targata Lega, contro il rischio sequestri: è un'urgenza per il nostro Paese".







Così Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Commissione Affari Esteri alla Camera e Presidente della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.