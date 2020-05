Video conferenza sulla chirurgia della cataratta

È l’intervento più eseguito nelle sale operatorie di tutta Italia.



L’ anno passato è stato eseguito su 600mila persone, con un’incidenza di complicanze ridotta a pochi punti percentuali.

E’ l’unico intervento che pone rimedio a un disturbo dell’invecchiamento restituendo a un organo l’efficienza che aveva in età giovanile.







Sono questi i primati della chirurgia della cataratta, che negli ultimi anni ha raggiunto traguardi incredibili sotto il profilo dell’efficacia e della sicurezza e ha anche aperto nuove prospettive di recupero dei difetti della vista (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) in soggetti colpiti da una cataratta solo incipiente o addirittura assente.



Gli ultimi ritrovati tecnologici e i più recenti progressi scientifici hanno reso più sicura, più efficace e più risolutiva questa operazione.







Ne parleranno in videoconferenza i seguenti specialisti:



-Dottor Lucio Buratto – Direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, Milano



-Dottoressa Rita Mencucci - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze



-Dottor Ciro Tamburrelli – Direttore Ospedale Oftalmico, Roma



-Professor Daniele Tognetto - Direttore U.OP. Clinica Oculistica Università di Trieste



-Moderatore Luigi Bazzoli







Per partecipare alla videoconferenza occorre preregistrarsi fin da oggi giovedì 14 maggio sul sito di CAMO all’indirizzo https://www.camospa.it/salastampa/ per poi ricevere via mail o whatsapp, nei giorni immediatamente precedenti la conferenza, il link di invito sulla piattaforma ZOOM che può essere scaricata su smartphone, tablet o pc a questo indirizzo https://zoom.us/download