Nuove funzioni per le edicole: accordo con Anci e Fieg

“Intendiamo rafforzare le politiche di accoglienza turistica nella nostra terra definendo l’identità culturale e ambientale attraverso un programma di comunicazione digitale che vedrà il coinvolgimento attivo delle edicole in Sardegna.



Pensiamo al futuro: superare in fretta questa emergenza fornendo un supporto per rendere competitiva la nostra Isola è uno dei nostri obiettivi”.







Lo afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, a margine della firma del protocollo d’intesa tra la Regione - con gli assessorati del Turismo e degli Enti locali - l’Anci Sardegna e la Fieg.

“Vogliamo raggiungere il duplice obiettivo di sostenere le edicole - presidi diffusi capillarmente nella nostra Regione - con iniziative funzionali che, valorizzando e ridefinendo il loro ruolo tradizionale, possano essere un punto di erogazione di servizi per i turisti e i cittadini”, puntualizza l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.







“Il rapporto diretto degli edicolanti con il pubblico e gli spazi a disposizione nelle loro attività commerciali rappresentano un elemento innovativo col quale comunicheremo la nostra identità turistica in maniera immediata ed efficace”, prosegue l’esponente della Giunta Solinas che rimarca “le edicole saranno ‘punti di informazione’ riconoscibili attraverso una specifica immagine coordinata”.







Il protocollo descrive obiettivi che consentono, inoltre, in cambio di servizi per la comunità, di mantenere l’occupazione in attività economiche che hanno risentito nel tempo di un calo progressivo del fatturato.

L’accordo quadro - condiviso con gli enti locali e gli editori - rientra nelle azioni descritte recentemente con una delibera della Giunta regionale.







Il documento approvato dà il via libera al Programma Regionale di Sviluppo che ha definito per i prossimi quattro anni le linee prioritarie nell'ambito strategico dell’identità turistica e contiene il “Progetto pilota edicole” per potenziare la rete di accoglienza.