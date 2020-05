Porto Torres: quasi 400 mila euro per asfaltare le strade

Sarà approvato nella prossima riunione di Giunta il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine.



Il piano prevede l'esecuzione dei lavori in via Pascoli e nel tratto finale di via Principe di Piemonte sino all'incrocio con via delle Vigne.



In programma anche la bitumazione nella parte terminale di Corso Vittorio Emanuele, dopo il tratto lastricato, nel tratto di via Mare compreso tra il Corso e via Principe di Piemonte, e nell'incrocio tra via Verdi e la circonvallazione per il porto industriale.



La spesa è pari a 362.500 euro.





In fase di definizione anche il progetto esecutivo di un altro intervento atteso, quello che riguarda il primo lotto della messa in sicurezza dell'intersezione tra via Sassari e via dell’Erica, dove sarà realizzata una nuova rotatoria.







«Non appena sarà approvata la progettazione definitiva/esecutiva si potrà procedere alla pubblicazione della gara d’appalto. Andremo a intervenire su tratti pesantemente compromessi, in particolare nel punto terminale di Corso Vittorio Emanuele, in via Pascoli e nell’accesso dal quartiere Monte Angellu alla circonvallazione, tutte strade caratterizzate da frequente passaggio di mezzi.



Il progetto – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – prevede la bitumazione di più di 11.500 metri quadri di pavimentazione stradale.







Prima di stendere il bitume e disegnare la segnaletica orizzontale sarà eseguita la scarificazione e verranno posati sia il cosiddetto strato di base, dove necessario, che integralmente quello d’usura.



Un intervento studiato, quindi, per garantire a lungo la sicurezza su strade ad alta intensità di traffico che da tanti anni non erano oggetto di manutenzione».







In dirittura d’arrivo anche il progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza e la realizzazione della rotatoria nell'incrocio tra via Sassari e via dell'Erica, per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza in entrata in città.

«La struttura dell'ufficio tecnico, che ringrazio perché sta portando avanti tutte le procedure previste per questi due importanti progetti – aggiunge l’assessore – sta definendo alcuni aspetti relativi a dei piccoli espropri, ma a breve la progettazione definitiva/esecutiva dovrebbe essere pronta e passare al vaglio della Giunta comunale.

A quel punto potremo pubblicare la gara d’appalto».







L’intersezione costituisce il principale punto di accesso all’abitato di Porto Torres per chi proviene da Sassari.



Via dell’Erica rappresenta il collegamento verso il litorale e verso via delle Vigne, dove sono presenti impianti sportivi e attività commerciali.



Sul lato opposto a via dell’Erica è presente la Strada consortile “Ponti Pizzinnu” che conduce a lotti con destinazione industriale o agricola.







La realizzazione della rotatoria contempla tutte le opere di completamento e finitura (marciapiedi, protezioni, cordoli) e la posa in opera della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.



Saranno realizzati un nuovo impianto di illuminazione, un sistema di alimentazione idrica e un impianto di irrigazione delle essenze arboree che verranno messe a dimora.







«Il progetto di fattibilità già approvato dalla Giunta prevede anche la realizzazione della rotatoria lungo via dell'Erica che consentirà l'accesso in sicurezza al quartiere di Serra li Pozzi – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici – e per la quale si stanno reperendo le necessarie risorse economiche».