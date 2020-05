Parco di Porto Conte: siamo pronti ad accogliere i visitatori

Era il 10 Maggio 1944 quando Antoine De Saint-Exupéry e l'amico John Phillips, pioniere del foto giornalismo, partirono dal Villacidro e arrivano ad Alghero nell'Aeroporto militare di Fertilia a bordo di un aereo B 26 pilotato dal capitano Rouzard.







Al campo operava la squadra francese del Gruppo di Ricognizione Aerea II/33, associata al Quinto Squadrone americano Camera Repair.



I due gruppi erano inquadrati nel Mediterranean Air Photo Reconnaissance Wing, con il compito strategico di mappatura del territorio nemico.

Quella sera, la squadra francese, venne trasferita in un alloggio a Porto Conte nei pressi della Torre Nuova oggi sede del neonato museo MASE, dedicato proprio al periodo di permanenza ad Alghero del grande scrittore, dove non si vede l’ora di riaprire.







“Sarebbe stato bello celebrare il 76esimo anno da quell’evento, proprio nel nostro museo, ma non è stato possibile per le note vicende del COVID-19” ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco Raimondo Tilloca.







“Non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi visitatori post pandemia - spiega il Direttore Mariano Mariani dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana - la struttura è pronta per gestire nel modo più rispettoso delle regole imposte, l’accesso alla Torre Nuova di Porto Conte che auspichiamo ricominci ad essere un punto di attrazione per gli amanti della storia del nostro territorio e punto di riferimento informativo per conoscere tutte le iniziative dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.”