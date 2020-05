Temporali in arrivo: allerta meteo dalla Protezione Civile

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 20 del 10.05.2020 e sino alle 05:59 del 11.05.2020 un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali.





Le zone della sardegna che sono allertate sono quelle dell' Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.