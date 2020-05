Giallo nelle campagne di Genoni: un allevatore trovato morto nel suo ovile

Non sarebbero state cause naturali a determinare la morte di Gianfranco Melis, allevatore di 36 anni di Genoni, il cui corpo privo di vita è stato trovato dal padre nell'ovile lungo la provinciale per Nureci.







Sul posto sono intervenuti il tenente colonello Saverio Aucello, comandante del Nucleo operativo del comando provinciale di Nuoro, il capitano Elias Pasquale Ruiu, capo della compagnia di Isili, e il pm della Procura di Cagliari, Nicola Giua Marassi.







Il tragico rinvenimento non è stato ancora considerato un omicidio ma gli inquirenti stanno lavorando su questa tesi, ricostruendo i rapporti dell'allevatore e svolgendo indagini su un episodio di probabile matrice violenta.