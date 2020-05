Sassari: riprendono i lavori sul verde pubblico

Con l’avvio della “Fase 2”, il settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha fatto subito ripartire uno tre appalti di potatura sospesi.



L’impresa è impegnata a completare i lavori nella borgata di Caniga, con il taglio degli alberi che interferiscono con la linea ferroviaria e con la messa in sicurezza delle altre piante nel terrapieno in prossimità della cartiera.



Si proseguirà nei viali urbani, dove la priorità sarà assegnata alla potatura degli alberi che interferiscono con l’illuminazione pubblica.







Sono ripresi anche i lavori nel parco di Baddimanna per la riqualificazione dell’accesso su via Nulvi.



Entro fine maggio, compatibilmente con i tempi necessari alle ditte per l’adeguamento dei cantieri ai nuovi protocolli sanitari saranno consegnati anche i lavori per la manutenzione straordinaria dei servizi igienici all'interno del parco di Baddimanna, per la messa in sicurezza delle aree gioco e quelli nella rete di smaltimento delle acque reflue del canile comunale.







Anche il taglio dell'erba, sospeso per alcune settimane, ha dovuto subire dei rallentamenti per assicurare il distanziamento interpersonale dei dipendenti presenti sui mezzi.



Nelle ultime settimane, le squadre sono state impegnate nella rimozione della vegetazione infestante da cordonate e sottomuri, in alcune vie del centro cittadino, nella zona intorno alla chiesa di santa Maria di Bethlem e nel quartiere Cappuccini.







Si sta continuando e si proseguirà anche nei prossimi giorni con il taglio dell'erba nelle aree verdi dei quartieri di santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Sassari 2 e Li Punti e sulle banchine stradali delle vie di accesso alla città (via Milano, via Verona, SS200), delle vie nella zona di Predda Niedda (De Candia e Siotto Pintor) e della strada comunale di Platamona.







Anche l’agro è interessato dai lavori, con il taglio dell'erba lungo le banchine stradali, lo sfalcio nelle aree verdi e la rimozione delle piante infestanti lungo cordonate e sottomuri nelle borgate di Caniga e Campanedda.







Le stesse attività riguarderanno anche le banchine lungo la strada che conduce alla diga di Bunnari.



Nei prossimi giorni nei quartieri di San Giuseppe, Monserrato, Luna e Sole, Porcellana e Carbonazzi sarà rimossa la vegetazione infestante sviluppatasi in cordonate e sottomuri.



È stato programmato per le prossime settimane il taglio dell'erba nei cortili scolastici, materna elementare e medie, e lo sfalcio nelle aree del canile comunale.