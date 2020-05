Coldiretti non dimentica la Festa della Mamma

Un fiore per le mamme e la spesa a km0.



E’ il regalo che Campagna Amica oggi (sabato) e domenica farà a chi effettuerà la spesa a domicilio in occasione della festa della mamma.







La Campagna non si ferma e nonostante l’emergenza non dimentica nessuno e neppure i momenti di festività e socialità che il lockdown ci ha momentaneamente tolto.







Oggi tutte le famiglie di Cagliari e hinterland che hanno effettuato la spesa a km0 attraverso il portale www.spesaamicasardegna.it riceveranno in omaggio da Campagna Amica e la Corisar una dalia, così come tutti coloro che usufruiscono del pasto a domicilio, il servizio che stiamo portando avanti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cagliari.







Domenica, invece, Campagna Amica Nord Sardegna in collaborazione con la parrocchia san Vincenzo donerà, in occasione della festa della mamma ad alcune famiglie meno abbienti un pacco con i prodotti a km0 insieme ad un fiore.







“Piccoli gesti ma per noi fondamentali soprattutto in momenti difficili come questo - ricorda il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu.



Campagna Amica è territorio, km0 quindi vicinanza, socialità, che non ci toglierà neppure il Coronavirus.



Stiamo distanti ma vicini.



Durante il lockdown, i sardi si sono dimostrati vicini e sensibili agli agricoltori sardi continuando ad acquistare anche con il servizio a domicilio i prodotti sardi, questo è per noi è anche un modo per ringraziarli”.