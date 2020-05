Le Regioni del Sud chiedono la riapertura

Nelle Regioni dove la diffusione del coronavirus si sta rivelando ragionevolmente contenuta, come nel caso della Sardegna dove da 5 giorni non si registrano decessi e gli aumenti di positività si sono ridotti in misura consistente, c'è il tentativo di antecipare le aperture già dal prossimo 11 di maggio, quindi da lunedì, nei settori del commercio al dettaglio, fatti salvi evidentemente tutti i protocolli per la sicurezza.







Pressioni che sono ora affidate , proprio dall11 di maggio, all'esame dei dati del monitoraggio del ministero della Salute sul contagio da Covid 19 che, confrontati con quelli del prossimo 18 maggio, potrebbero consentire quelle differenziazioni regionali nelle riaperture, sollecitate appunto dalle Regioni con basso impatto del virus.







Nella recente Conferenza delle Regioni è stato predisposto un documento nel quale viene chiesto al Governo di procedere alla riapertura del commerico al dettaglio.



Richiesta intorno alla quale c'è un certo ottimismo per una accoglimento sempre evidentemente nel rispetto delle procedure anticontagio.