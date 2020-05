In Costa Smeralda è tempo di ripartenza: nasce Visit Arzachena Convention

Si tratta di un'organizzazione nata per promuovere la città di Arzachena e le sue località turistiche di rilievo internazionale tra cui Porto Cervo e la Costa Smeralda, e attrarre nella destinazione organizzatori di eventi congressuali, aziendali, di incentivazione e di ogni altro genere.







Una convention bureau è un ufficio turistico che ha come funzione fondamentale quella di promuovere sui mercati un dato territorio, attraverso l'aggregazione delle differenti componenti dell'offerta in un'ottica sistemica.



Essa riveste un ruolo di particolare importanza nel marketing del segmento turistico congressuale.







Grazie alle partnership con centri congressi, alberghi e ville di lusso, marine e altre location non convenzionali, e in virtù di un supporto operativo e logistico distribuito in maniera capillare sul territorio, Arzachena CVB rappresenta il miglior interlocutore possibile per conoscere le diverse opportunità offerte dalla destinazione Arzachena e dalla Costa Smeralda.







1 - "E’ un grande risultato essere riuscito a dare avvio ad un progetto di promozione turistica territoriale di tale rilevanza. Nel Comune di Arzachena è finalmente presente un’organizzazione di professionisti del turismo degna di un Comune a vocazione turistica come il nostro" dichiara Paolo Codina, Fondatore e amministratore di Visit Arzachena CVB.







“A causa dell’avvento del COVID-19 e delle forti ripercussioni che si stanno avendo a livello turistico in Italia e nel resto del mondo, abbiamo purtroppo dovuto rivedere i nostri programmi per quest’anno.



In questo momento è importante uscire dalla situazione di emergenza e attendere che vengano definite le norme sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei DPI per garantire la sicurezza di operatori e turisti.







Successivamente sarà fondamentale riorganizzare velocemente l’offerta turistica presente sul territorio e lavorare senza sosta per farci trovare pronti e sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno.



Non ci perdiamo sicuramente d’animo e siamo pronti a lavorare assieme ai nostri partner locali, tra cui il Comune di Arzachena nelle persone del Sindaco e degli assessori al Turismo, al Commercio e al resto dell’amministrazione.”







“Purtroppo stiamo affrontando una situazione sconosciuta ed assolutamente imprevedibile.



Tutto sta cambiando, e quindi anche le varie forme del turismo.



Regole diverse e disposizioni da adattare, compresa le modalità di promozione.



Insieme ad un gruppo di lavoro che coinvolge la filiera turistica si stanno studiando proposte nuove per adattarsi a questa situazione.







Tutti i nostri operatori sono pronti a rimboccarsi le maniche per riprendere l'attività e l'amministrazione si è messa a disposizione per portare avanti iniziative destinate a far riprendere la nostra economia” commenta Cristina Usai, Assessora al Turismo del Comune di Arzachena.







2 - Il team di professionisti che opera in Visit Arzachena CVB è pronto ad offrire le proprie competenze agli operatori del Comune di Arzachena per sviluppare insieme progetti di promozione turistica.



Tutti i componenti del team portano con sé un’esperienza lavorativa ventennale in Costa Smeralda ed in altre destinazioni internazionali.



Paolo Codina - Fondatore e Amministratore Arzachenese di origine e canadese di adozione, ha vissuto gli ultimi 20 anni tra la Sardegna ed il Canada dove si è sposato e ha messo su famiglia.







Appassionato di tecnologia, marketing e fotografia, ha creato e gestito un'agenzia "web & marketing" per oltre 10 anni in Canada prima di fare il suo rientro in Italia.



Paolo Codina ha co-fondato ed è stato amministratore di Marinanow.com, portale leader in Europa nel servizio di prenotazione di yacht e marine in tutto il Mediterraneo e con altri soci fondatori vantano il primato di aver costituito la prima startup innovativa del nord Sardegna e di essere riusciti a raccogliere fondi per oltre 3 milioni di euro da investitori istituzionali e privati.







Dopo avere venduto la propria quota societaria ad un noto imprenditore italiano, ha deciso di mettere a disposizione del territorio arzachenese le proprie competenze imprenditoriali, nelle nuove tecnologie e nel marketing avviando a inizio 2020 il progetto Visit Arzachena Convention & Visitors Bureau.







Il tavolo di coordinamento di Visit Arzachena CVB è composto da: Giovanna Pruneddu - Direttore Operativo; Claudia Vanini - Business Developer; Roberto Fioravanti - Consulente Business e Pietro Scarpa, Responsabile Offerta Turistica.