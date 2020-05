Il 18 maggio ritornano le messe

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, ringrazia la Cei per la riapertura delle messe dal prossimo 18 maggio: “I vescovi italiani sono stati pazienti e prudenti e ora si va alla ripartenza delle celebrazioni con popolo in assoluta sicurezza.







I credenti esultino, è un grande giorno.



Da lunedì 18 maggio torneremo finalmente a messa, è bello e emozionante saperlo.



Non posso derubricare a coincidenza il pensiero che il 18 maggio sono cento anni esatti dalla nascita di San Giovanni Paolo II. Abbiamo pregato, siamo stati esauditi. Deo gratias. Sarà un giorno che non dimenticheremo, tutti uniti attorno a Papa Francesco.







Anche il Popolo della Famiglia Sardegna esulta per questa stupenda notizia e si augura che, nella nostra regione, le messe possano riprendere anche prima della data prevista da governo e Cei, viste le ultime ordinanze del presidente Christian Solinas e il parere positivo ma, allo stesso tempo, prudente della Conferenza Episcopale Sarda.







Come movimento, ci rendiamo disponibili fisicamente a collaborare con le parrocchie per favorire l'affluenza dei fedeli in tutta sicurezza e seguendo le linee guida diramate dalla regione Sardegna.