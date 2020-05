Consorzio bonifica Sardegna centrale: consegnata la condotta

Una nuova rete di condotte lunga 27 chilometri è a disposizione ora di un territorio ad alta vocazione agricola. 400 ettari nel Comune di Orosei saranno infatti serviti da una nuova infrastruttura resa possibile grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.







La zona interessata è quella di Nuraghe Portu e Su Catreathu. Qua gli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale guidato dal presidente Ambrogio Guiso, hanno progettato e dato avvio ai lavori, che hanno avuto inizio a settembre 2016.







Lavori conclusi nell’inverno scorso e ora consegnati alla gestione del Consorzio di Bonifica.



L’impianto distribuisce ad aziende agricole e hobbisti le acque del fiume Cedrino provenienti sia dall’invaso di Pedra e Othoni che dal sollevamento di Lollothi, con derivazione direttamente sul fiume.







E’ dotato in testa di un impianto di sollevamento completamente automatizzato della portata max di 200 litri al secondo e dotato di sistemi elettronici inverter per il contenimento dei consumi elettrici. “Andiamo a servire un tessuto produttivo di 200 nuove utenze – spiega il presidente Guiso -, in un territorio ad alta vocazione produttiva agricola dedito soprattutto alla coltivazione di piante da ulivo, dove sono presenti anche vigneti, mandorleti e coltivazioni hobbistiche.



Un’opera necessaria, altamente tecnologica che si sposa perfettamente con la necessità di garantire l’irrigazione al territorio puntando però ad un utilizzo razionale dell’acqua”.







Destinatarie e fruitrici del nuovo impianto saranno infatti quelle aziende dotate di impianti di irrigazione a goccia: a loro verranno annualmente assegnati dei volumi irrigui in base alla superficie servita dagli impianti.



L’opera servirà anche per fronteggiare al meglio il pericolo incendi perché è stata progettata e realizzata con dei punti di prelievo ad uso antincendio.







“A breve – annuncia il presidente - sono inoltre in programma degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di sollevamento sul fiume Cedrino in località Lollothi.







Questo, realizzato negli anni cinquanta, fu il primo fulcro della rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale: da lì nel tempo si è diramato il reticolo di condotte che contribuiscono a tutt’oggi allo sviluppo e alla crescita economica di un territorio vasto quasi 128 mila ettari”.