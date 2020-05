Scontro frontale: muore un 52enne

Un uomo di 52 anni di Bono, Emanuele Solinas che era alla guida di una Citroen Berlingo, è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo di oggi in località Sa Costera, all'altezza dell'incrocio tra le strade provinciali 104 e 86, nel territorio di Anela.







Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, il Solinas è entrtato in collisione con un suv Mitsubishi che procedeva nel senso opposto di marcia.







L'autista del secondo mezzo si trova attualmente riucoverato al San Francesco di Nuoro.