Contenimento virus: in quarantena fiduciaria chi arriva in Sardegna

Per evitare ulteriori momenti di incertezza e confuzione, che peraltro non mancano in questa nuova fase 2 per il contenimento del virus, vale la pena ricordare che l'ultimo provvedimento adottato dal Governatore della Sardegna proroga fino al 17 maggio l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per i chi arriva nell'Isola.







In pratica ribadisce l'ordinanza del 7 aprile. Le uniche deroghe a questo provvedimento riguardano gli autotrasportatori, gli equipaggi di navi e aerei di linea , gli autisti dei servizi transfert.







Non cambia il divieto di spostarsi da regione a regione con l'eccezione delle deroghe consentite per motivazioni di ordine particolare che debbono essere comunque autorizzate.







Almeno fino al 17 di maggio dunque porti e aeroporti restano chiusi.