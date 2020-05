Alghero: martedì protesta silenziosa - Mobilitazione di parrucchieri ed estetiste

"La nostra dignità non nuoce gravemente alla salute ".







E' questo lo slogan che il gruppo degli operatori algheresi della bellezza ( parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) si è dato in occasione della manifestazione di protesta che si terrà domani martedì 5 maggio.







Dalle 11 alle 12 e dalle 20 alle 21 i saloni e le loro attività terranno le luci accese, tutti saranno vestiti completamente di nero e con il fiocco verde, staranno in silenzio davanti all' ingresso delle loro attività, nel rispetto delle regole, per manifestare in maniera civile e democratica il loro dissenso "contro uno Stato e una Regione che ci hanno completamente dimenticato ".







La protesta si consolida dopo che una ordinanza regionale prevede che dall' 11 maggio 2020 il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori).



Il provvedimento prevede che l’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti.







Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone; dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari.







Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso.

E ancora: gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.







Resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili.







Inoltre, dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati.







I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti.



Ma non solo queste regole a preoccupare gli operatori dei servizi alla persone di Alghero, buona parte di questi provvedimenti erano già in uso anche prima del corinavirus.



Ciò che preoccupa è il timore che, perdurando le chiusure, molti di loro non riusciranno ad aprire, a rimettere in piedi le attività per la mancanza di risorse.







Il gruppo , che si è costituito nell'Associazione Bea è supportato in questa opera di sensibilizzazione dalle organizzazioni di categoria artigiane. Per evitare il crollo totale molti degli operatori vogliono aprire subito, non aspettare un'altra settimana come prevede l'ordinanza regionale.







L'iniziativa è sostenuta attivamente dalle seguenti attività artigianali : Carmelone parrucchieri di R. Piras Via Asfodelo 57 Alghero, Centro Degradè Joelle di G. Busi Via delle Baleari 34 Alghero, Centro Estetico Carisma diT. Sereni e A. Manus via B. Sassari 35/a Alghero, Charme di Luisella Lai Via XX Settembre 234 Alghero, ChicNails di Paola Arcamone Regione Caragol Alghero, Creative Color Parrucchieri Via delle Baleari, 8 Alghero, Dacci un Taglio di Stefano Roberta Via Aligi Sassu Alghero, Dream Nails di Michela Azara via Aligi Sassu Alghero, Danilo Elisa Parr. Di Elisa Marcomini Via Fiume 19 Fertilia Alghero, Elenoir Parrucchieri di Baldino E. Via Vittorio Veneto1A Alghero, Elir Fashion Via Sant’ Agostino 17 Alghero, Fanciulli coiffeurs & Nikita di F.Fanciulli Via La Marmora 68 Alghero, Gisella Compagnia della Bellezza Via Manzoni 55 a Alghero, Hair POrt di Manca Francesco Via Minerva 24 Alghero, Hair srls Via Lo Frasso 66 Alghero, Hair Style Sudio Giada di Sotgiu Eman. Viale Sardegna 80 Alghero, IL Bello delle donne 2 di S. Cherchi Via Caravaggio 16 Alghero, Immagine Donna di Romeo e Meloni Via Vitt Emanuele 18 Alghero Loud parrucchieri di Luca Carta Alghero, Mariquitas HairstylistA di Caddeo M. e Meloni R. via Asfodelo Alghero, Parrù di Carmela Romeo Via degli Orti 63 Alghero, Parrù di Serena Piras Via degli Orti 63 Alghero, Rios parrucchieri di Ostuni Laura Via Mazzini 263 Alghero, Silanos Parruquers Vicolo Buragna 6 Alghero, Silhouette snc di M.Falchi e A.Zucca Via Caravaggio 5 Alghero.