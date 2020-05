Da oggi dovrebbe finire la caccia alle mascherine

Secondo quanto riferito da Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza, durante la sua ultima conferenza stampa, da oggi le mascherine chirurgiche saranno distribuite a 50 centesimi senza Iva in 100mila punti vendita in tutto il Paese.





A questo risultato si è giunti dopo un accordo con Confcommercio, Federdistribuzione e Conad per la distribuzione dei dispositivi in circa 20mila punti vendita della grande distribuzione, dove sarannio già disponibili proprio da oggi 4 maggio.







Da aggiungere le 30mila farmacie e parafarmacie dove già sono in vendita e i 50mila tabaccai con cui si sta formalizzando la parte operativa. Secondo il commissario sarà disponibile a un punto vendita ogni 600 abitanti.