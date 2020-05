Castelsardo: botte al padre per 40 giorni di cure

Ci sono voluti i carabinieri della Stazione di Castelsardo per togliere dalle mani di un 38enne del luogo il padre quasi settantenne mentre lo pestava a sangue al termine di una lite scoppiata in famiglia e sembra perfino per cose di poco conto.







Botte che hanno mandato l'anziano gentore in ospedale a Sassari dove gli sono stati assegnati 40 giorni di cure per ferite e contusioni in diverse parti del corpo.







Il figlio, un disoccupato castellanese, è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia.





Il drammatico epiusodio è avvenuto in una abitazione della frazione di Lu Bagnu.