Sondaggio Spot and Web nell'epoca del virus: le trasmissioni sportive le più rimpiante

La repentina chiusura di trasmissioni tv sta provocando vere e proprie crisi di astinenza fra i telespettatori. Oramai tutti i programmi, soprattutto i più longevi, scandiscono ogni stagione dell'anno, alcuni addirittura per tutta la durata annuale.







Per questo la chiusura di parecchi format televisivi ha suscitato veri e propri disagi negli utenti provocando "lutti" nei tele-utenti appassionati e non solo. Alcuni stanno andando avanti in replica, ma altri non hanno più ripreso la messa in onda dopo lo scoppio della pandemia del Coronavirus.







Ecco, secondo un sondaggio del portale di adv e marketing "Spot and Web" (https://www.spotandweb.it/news/827540/covid-19-ecco-le-10-trasmissioni-piu-rimpiante-dai-teleutenti.html) relizzato su 700 utenti italiani tra i 21 e i 65 anni, quali sono le 10 trasmissioni che più di tutte mancano agli italiani: svetta al primo posto, col 20% delle preferenze, "La Domenica Sportiva", storico rotocalco sportivo Rai, che in questa stagione ha visto alla conduzione la fortunata coppia Paola Ferrari e Jacopo Volpi.







Ora ne va in onda una versione ridotta con Sabrina Gandolfi. Segue un altro format sportivo, "Tiki Taka" (18%), presentato brillantemente da Pierluigi Pardo su Italia Uno e ai box dal 9 marzo. Restiamo nel mondo dell'amato calcio con un altro pilastro Rai, "90° Minuto" (15%), condotto in quest'ultima edizione da Enrico Varriale e Simona Rolandi e fermo dall'8 marzo, giorno in cui si sono disputate le ultime partite del massimo campionato nazionale di calcio.







Appena giù dal podio un altro big domenicale, "Domenica Live" (12%), il contenitore guidato da Barbara D'Urso, la cui ultima puntata è andata in onda l'8 marzo. Quinta piazza per "Ballando con le stelle" (9%), il programma danzante di Milly Calucci, che avrebbe dovuto andare in onda a partire dal 28 marzo ma, per ovvie ragioni, non è mai iniziato e ancora non si sa quando potrà esordire su Rai Uno.







I simpaticissimi Luca e Paolo, accompagnati dalla brava e bella Mia Ceran, sono sesti con "Quelli che il calcio..." (8%) su Rai Due, fermi dall'8 marzo. "Vieni da Me" (6%), il popolare salotto pomeridiano di Caterina Balivo su Rai Uno, interrotto il 13 marzo scorso, è in settima posizione mentre ottavo è "Detto Fatto" (5%), condotto da Bianca Guaccero il pomeriggio su Rai Due, che ha lasciato un bel vuoto tanto che per gli appassionati è stato creato "Pronto Detto Fatto" visibile tre volte alla settimana sul canale Instagram dela trasmissione.







Dal 12 marzo non va più in onda "La Prova del Cuoco" (3%), altro programma seguitissimo che ha visto nella brava Elisa Isoardi una più che degna sostituta della mitica Antonella Clerici. Chiude questa speciale top ten "#CR4 La Repubblica delle Donne" (2%), condotto su Rete 4 da Piero Chiambretti, fermo dallo scorso 4 marzo a seguito della quarantena del noto presentatore e della tragica scomparsa di sua madre.