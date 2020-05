Alghero: via i rifiuti ingombranti e Cala Viola e Porticciolo

Nei prossimi giorni partirà il servizio di pulizia delle aree degradate a causa dell' abbandono di rifiuti.







L'Assessorato all'Ambiente comincia da quelle in località Porticciolo e Monte Agnese.



Nei giorni scorsi gli uffici hanno proceduto alla firma del contratto del capitolato speciale d'appalto predisposto appositamente.







Nello specifico i rifiuti sono stati rinvenuti mesi fa in località Cala Viola e Porticciolo dove son presenti 4 diverse mini discariche caratterizzate da abbandono di rifiuti anche dentro la vegetazione e in località Monte Agnese in un 'area di circa 400 metri lineari di strada dove sono presenti circa 20 micro discariche.





In entrambi i casi sono presenti rifiuti ingombranti, inerti, materiale vetroso, legno e materiale plastico.



Uno scempio che si protrae da tempo e a cui verrà posto rimedio non solo con l'intervento di pulizia e avvio a recupero - ove possibile - delle diverse frazioni ma anche con il posizionamento di idonea cartellonistica indicante sia i divieti di abbandono sia le informazioni per un corretto conferimento dei rifiuti; saranno altresì installate delle apparecchiature per la videosorveglianza dei luoghi che in particolare nella strada d'accesso e in uscita in località Mont' Agnese fungeranno da deterrente ad ulteriori azioni di inciviltà.