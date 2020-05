I giovani di Meigos protestano per l'impugnazione

L'associazione Mèigos formata dai Giovani Medici della Sardegna, interviene con un proprio documento in merito alla recente impugnazione davanti alla Corte Costituzionale da parte del consiglio del ministri della legge regionale sulle “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.





"Un’eventualità - affermano - che avremmo probabilmente scongiurato, se la proposta di Mèigos con i criteri opzionali fosse stata approvata integralmente dal Consiglio e se l’emendamento che ha diviso la maggioranza in Consiglio fosse stato integrato nel testo.







La messa in dubbio del criterio di residenza, novità del Consiglio dei Ministri (posta nel merito e non solo nell’entità) tende così a negare di fatto la possibilità alla Regione Autonoma della Sardegna di poter programmare la formazione dei propri specialisti, pur avendo in carico integralmente i finanziamenti del proprio Sistema Sanitario Regionale.







Confidiamo nella lungimiranza dei Giudici della Corte, nell’evitare una sentenza che porterebbe a ripercussioni dirette nell’attribuzione dei contratti finanziati dalle Regioni e le Provincie.



Confidiamo nella Giunta Regionale della Sardegna, nella difesa di una norma ideata negli interessi del Sistema Sanitario dell’Isola.







Mèigos riproporrà con forza le modifiche al testo e vigilerà affinchè non vengano stravolti i principi fondamentali che ne hanno ispirato la stesura, vanificando il lavoro fatto".