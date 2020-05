Riaprire seconde case e la manutenzione alla nautica

Giunge da Cagliari un appello per " tornare a vivere ".



Se ne fa carico il presidente del consiglio comunale della capitale sardaEdoardo Tocco secondo il quale bisogna " favorire gli interventi sulle seconde case e le manutenzioni alle imbarcazioni.





Secondo Cocco si tratta di un provvedimento che in grado di far ripartire la Sardegna, con la possibilità di agevolare gli spostamenti su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà o alle imbarcazioni attraccate nei porticcioli ritagliati sulle coste.





"Si deve fare uno sforzo decisivo e determinante – spiega il responsabile dell’aula di palazzo Bacaredda – per riprendere un percorso volto alla normalità, con attenzione alla salute pubblica".





Una serie di disposizioni che possano allargare le maglie: "E’ una situazione ormai imposta dalle cifre – conclude Tocco – che danno l’Isola ormai ad un passo dal contagio zero. Si deve tenere conto del nostro tessuto territoriale, orientato sul turismo, con residenze nelle aree rivierasche e natanti nelle rade.







Occorre un provvedimentoin grado di alleggerire i divieti, consentendo ai possessori delleimbarcazioni degli interventi manutentivi, così come si deveimmaginare la possibilità per i proprietari delle seconde case sullecoste di effettuare delle operazioni di riparazione e manutenzione".