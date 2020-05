Alghero: martedì "la bellezza" scende in piazza - Video conferenza con Mario Conoci

Vogliono riaprire, garantendo sicurezza ma comunque riprendere a lavorare.



Temono che dopo questo lungo periodo di inattività qualcuno non riuscirà a tirare su la serranda. Per mancanza di risorse.



Gli operatori del comparto Bellezza algheresi ( parrucchieri, barbieri ed estetisti in genere ) si sono riuniti in gruppo e hanno costituito l' “Ass. Bea.” e stanno dando vita a una vasta opera di sensibilizzazione delle loro problematiche.







"Il gruppo intende coadiuvare le istituzioni - dicono - affinché la ripresa della attività sia in assoluta sicurezza per operatori e clientela e “suggerire” soluzioni che potrebbero salvare aziende a rischio chiusura a causa delle difficili condizioni economiche in cui si sono trovate dopo quasi due mesi di inattività.



Non è un caso che ad oggi molte aziende rischiano la non riapertura con conseguente perdita di moltissimi posti di lavoro.





"E fanno notare che : "Le misure proposte dallo Stato, conosciute ad oggi da noi, non potranno essere minimamentesufficienti per il proseguo delle nostre attività considerato che la mole di lavoro che potremo svolgere sarà, nel migliore dei casi, ridotta del 50% anche causa delle misure restrittive necessarie per la sicurezza di tutti. Dopo oltre 50 giorni siamo assolutamente consapevoli della necessità di proteggere clienti e operatori ma sappiamo anche che, visti i dati, dovremo imparare a convivere con questo problema ancora per lungo tempo.







Considerato tutto ciò desideriamo riaprire al più presto per poter affrontare costi importanti che si sono comunque accumulati in questo periodo di lockdown." I loro problemi li hanno manifestati, insieme alle associazioni di categoria, al sindaco di Alghero Mario Conoci nel corso di una lunga video conferenza.







Il primo cittadino ha ascoltato, ha chiesto che una sintesi del lungo confronto venga trasferita in un documento ufficiale, ha garantito la sua disponibilità e collaborazione oltre all'impegno diretto su questioni di sua stretta competenza. Per quanto riguarda gli aspetti regionali e nazionali, Conoci ha assicurato che si farà promotore delle istanze della Bea.







Ma il mondo della bellezza catalano non molla, parruchieri, barbieri, estetisti, tutti si sono dati appuntamento a martedì prossimo, per una manifestazione che dovrebbe tenersi martedì prossimo in piazza nel totale rispetto delle distanze e di quanto prevedono i decreti governativi per il contenimento del virus.







"Siamo una cinquantina di operatori, diamo lavoro a oltre un centinaio di persone - aggiungono ancora - chiediamo di lavorare e che i nostri problemi dopo due mesi di inettività vengano ascoltati e portati in qualche modo a soluzione. Dobbiamo ricominciare subito, non c'è più tempo da perdere se non vogliamo rischiare di non poter riaprire mai più".





L'iniziativa è sostenuta attivamente dalle seguenti attività artigianali : Carmelone parrucchieri di R. Piras Via Asfodelo 57 Alghero,Centro Degradè Joelle di G. Busi Via delle Baleari 34 Alghero,Centro Estetico Carisma diT. Sereni e A. Manus via B. Sassari 35/a Alghero,Charme di Luisella Lai Via XX Settembre 234 Alghero,ChicNails di Paola Arcamone Regione Caragol Alghero,Creative Color Parrucchieri Via delle Baleari, 8 Alghero,Dacci un Taglio di Stefano Roberta Via Aligi Sassu Alghero, Dream Nails di Michela Azara via Aligi Sassu Alghero,Danilo Elisa Parr. Di Elisa Marcomini Via Fiume 19 Fertilia Alghero,Elenoir Parrucchieri di Baldino E. Via Vittorio Veneto1A Alghero,Elir Fashion Via Sant’ Agostino 17 Alghero,Fanciulli coiffeurs & Nikita di F.Fanciulli Via La Marmora 68 Alghero,Gisella Compagnia della Bellezza Via Manzoni 55 a Alghero,Hair POrt di Manca Francesco Via Minerva 24 Alghero,Hair srls Via Lo Frasso 66 Alghero,Hair Style Sudio Giada di Sotgiu Eman. Viale Sardegna 80 Alghero,IL Bello delle donne 2 di S. Cherchi Via Caravaggio 16 Alghero,Immagine Donna di Romeo e Meloni Via Vitt Emanuele 18 Alghero Loud parrucchieri di Luca Carta Alghero,Mariquitas HairstylistA di Caddeo M. e Meloni R. via Asfodelo Alghero,Parrù di Carmela Romeo Via degli Orti 63 Alghero,Parrù di Serena Piras Via degli Orti 63 Alghero, Rios parrucchieri di Ostuni Laura Via Mazzini 263 Alghero,Silanos Parruquers Vicolo Buragna 6 Alghero,Silhouette snc di M.Falchi e A.Zucca Via Caravaggio 5 Alghero.