Per ripartire dopo il virus: cominciare dalla sovranità alimentare

Da un punto di vista economico e produttivo elemento centrale è il recupero di un sistema articolato di filiere corte per il mercato locale. In Sardegna ad esempio, dove lo sbilancio agro-alimentare è quantificabile in circa 250 milioni di euro annui, applicare la sovranità alimentare porterebbe un’iniezione di risorse aggiuntive più i collegati effetti moltiplicativi su reddito e occupazione, oltre che permetterebbe di monitorare la tracciabilità dei prodotti “da dove proviene ogni nostro pasto”. Il nuovo modello di sviluppo, teorizza Mariani, si deve stringere intorno alla campagna rigenerata, che abbraccia cioè la città, indirizza le sue produzioni e soddisfa le esigenze del mercato urbano a km zero. Oltre alla sovranità alimentare è importante puntare e realizzare una sovranità energetica che preveda investimenti per la produzione di energia green da fonti rinnovabili ribaltando l’attuale dipendenza da fonti fossili, inquinanti e climalteranti.





Le Regioni dovrebbero indirizzarsi verso un “nuovo modello energetico locale” incentrato su un mix di uso di fonti rinnovabili appropriato alle caratteristiche dei territori stessi. La regola prevalente dovrà essere quella della produzione nei luoghi di consumo: cittadini e imprese produrrebbero quello di cui realmente hanno bisogno, divenendo prosumers (producers and consumers). In questa “rivoluzione” la blue economy diventa centrale. Ad oggi in Europa la produzione di energia da moto ondoso soddisfa appena lo 0,02% della domanda ma le previsioni stimano di arrivare a coprire entro il 2050 il 10% del fabbisogno energetico con lo sfruttamento combinato anche delle maree.





“Abbiamo l’opportunità di ripartire impostando fin da ora il domani dell’Italia secondo un modello diverso e migliore. Insieme. La nostra green economy - commenta Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola - affonda le sue radici, spesso secolari, in un modo di produrre legato alla qualità, alla bellezza, alla storia delle città, alle esperienze positive di comunità e territori”. “Nulla sarà come prima - dichiara Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi - mi auguro che si colga la crisi come una opportunità e non come tragedia. Occorre proseguire sulla strategia europea di un “Green Deal” e, nel nostro Paese, il tema della sostenibilità e della centralità dei territori deve essere il perno della ripartenza economica. Le aree naturali protette devono svolgere ancora di più quel ruolo di battistrada verso modelli di sviluppo sostenibile, unica possibilità di tenere insieme economia, ambiente, salute e coesione sociale”.





“Un libro poliedrico ricco di spunti per un nuovo modello di sviluppo che valorizzi i territori, le peculiarità, i valori identitari, le tradizioni, la natura. Per un cambiamento - dice Gabriela Scanu, Commissario straordinario del Parco nazionale dell’Asinara - è necessaria la consapevolezza del valore dei luoghi e dei beni comuni, un di cambio di stile di vita e coerentemente di governance e l’amore per la propria terra, come quello dell’autore per la sua Sardegna”. “Il libro di Mariani - commenta Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro della Regione Sardegna - si cala perfettamente non solo nel post coronavirus, ma nel momento contingente. La Sardegna ha un vantaggio competitivo: viviamo in un’isola, green, tecnologicamente avanzata, fortemente orientata alla ‘sardinità’. L’obiettivo è porre in essere un nuovo modello di sviluppo partendo dalla valorizzazione dell’immenso patrimonio che la nostra terra ha già a disposizione. Mi ritrovo molto nel cambiamento proposto da Mariani sotto il profilo energetico, così come nella possibilità di utilizzare moneta complementare, come il SARDEX”. “I parchi sono fondamentali - spiega il Capo di Gabinetto dell'Assessorato alla difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, Emanuele Beccu - e proprio per questo ci stiamo impegnando a promuoverne lo sviluppo.





Quello di Porto Conte è riconosciuto come un’esperienza produttiva, che dimostra come nella natura ci sia uno sbocco economico e turistico. Nei prossimi anni, inoltre, il turismo naturale ed ecosostenibile diventerà risorsa essenziale”. “Mariano Mariani - dichiara il Sindaco di Alghero, Mario Conoci - offre un punto di vista qualificato sulla realtà attuale alla al tempo dell’emergenza. Il suo libro è certamente tra i più significativi nell’indicare una strada che porta verso la rinascita economica e l’individuazione di un nuovo modello di sviluppo che parta dai territori. Lo sta già facendo con il lavoro che svolge all’interno dell’Unità Tecnica Operativa che il Comune di Alghero per individuare scelte di breve e medio-lungo periodo e per formulare proposte al Governo regionale e nazionale. Il Vademecum per il dopo Coronavirus è quindi senza dubbio uno strumento di importanza strategica per l’uscita dal tunnel che tutti quanti auspichiamo di raggiungere al più presto possibile”. “Scelgo un paradosso per sintetizzare il messaggio principale di questo libro. Mentre la scienza medica fa del distanziamento fisico e sociale la ricetta per sconfiggere il virus, la scienza economica propone l’esatto contrario: serve rafforzare i legami fra le imprese, servono fitte e articolate relazioni di collaborazione inter-aziendale che diano vita a filiere corte per il mercato locale, serve un patto forte di riavvicinamento fra la città e la campagna. È indispensabile che un turismo consapevole e sostenibile, in sinergia con i gestori delle aree protette, svolga un ruolo trainante di molti altri settori dell’economia locale.











L'unica strada per combattere gli aspetti negativi e degenerativi della globalizzazione, le vere cause della pandemia, sia quella di riportare al centro il protagonismo delle comunità locali, il loro radicamento territoriale, il loro protagonismo consapevole". - conclude Mariano Mariani. Mariano Mariani, economista, esperto di programmazione territoriale e sviluppo locale. Ha ricoperto importanti incarichi manageriali pubblici in qualità di direttore generale della direzione per l'innovazione tecnologica e della direzione della programmazione unitaria della Presidenza della Giunta Regionale della Sardegna. È oggi direttore generale dell'Azienda speciale del Comune di Alghero che si occupa della gestione del Parco di Porto Conte e dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana.

Come possono i territori del nostro Paese reagire in positivo alle conseguenze devastanti sui loro sistemi produttivi determinate dalla pandemia del Coronavirus? È questa la domanda che Mariano Mariani, economista ed esperto di programmazione territoriale e sviluppo locale, si è posto nel momento in cui ha deciso di iniziare l’elaborazione di questo instant book. Per la costruzione di un nuovo modello che permetta all’Italia di riprendersi dalla pandemia e dalle sue conseguenze economico-sociali, è necessario un nuovo “patto città-campagna” finalizzato, tra le altre cose, alla restituzione al contesto “extra urbano di prossimità” del ruolo fondamentale di luogo ideale della produzione primaria (agricoltura, pastorizia, allevamento, pesca, selvicoltura). Questo per riconquistare una sovranità alimentare bio-regionale, allontanandosi dalle logiche deterritorializzanti della globalizzazione.