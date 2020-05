Sassari: intervento di Pais su stabilizzazione personale sanitario AOU

"Con questa stabilizzazione viene garantito un migliore servizio ai cittadini e vengono date certezze agli operatori sanitari, che da anni, in situazioni di precariato, con il loro lavoro hanno dato un importante contributo alla collettività”.





Per il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais la deliberazione del commissario straordinario dell'AOU di Sassari Giovanni Maria Soro, con la quale si procede a indire pubblici avvisi per la procedura di stabilizzazione del personale sanitario precario, è un passo importante verso il rafforzamento della sanità pubblica.







Il Presidente Pais ringrazia il commissario Soro per il suo intervento tempestivo e il Presidente Solinas e l'assessore Nieddu per la loro particolare attenzione alla sanità sassarese ed alla dignità dei lavoratori dell'AOU e ricorda che l’avviso riguarda i profili di Dirigente Medico, Operatore Socio Sanitario (OSS) e Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.







"L’emergenza sanitaria in corso ha fatto emergere in modo chiaro quanto sia importante avere sul territorio una sanità pubblica efficace ed efficiente - dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais - e le nostre aziende ospedaliere dovranno essere sempre più non solo tecnologicamente all’avanguardia ma anche dotate di personale di qualità e soprattutto in numero adeguato".