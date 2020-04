Ollolai: in liquidazione il bonus regionale

Le direttive si sono rese necessarie in quanto si tratta di una norma alla sua prima applicazione, con una casistica ed un platea di beneficiari di difficile delimitazione, e in un momento di emergenza, nel quale la tempestività degli interventi è fondamentale.





Per questo la Giunta comunale, d’intesa con i servizi sociali, ha precisato, premessa il riferimento agli articoli della legge istitutiva dell’aiuto, che l’indennità prevista per due bimestri è dovuta per tutti i nuclei familiari che: non possiedano reddito, quindi anche quelli composti da disoccupati ed inoccupati alla data del 23 febbraio 2020 (periodo di riferimento bimestre marzo-aprile 2020); hanno reddito inferiore agli ottocento euro mensili, anche se non hanno subito apparenti riduzioni nel periodo in questione, con diritto, quindi, all’integrazione prevista per legge; che abbiamo pure ottenuto l’erogazione dei cosiddetti “buoni alimentari” di cui all’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Protezione civile nazionale o i rimborsi previsti dalla Delibera della Giunta Municipale n. 26 del 23.03.2020, in quanto misure non attinenti al sostegno al reddito.









Nei prossimi giorni arriveranno, pertanto, le liquidazioni avendo l’ufficio preposto già provveduto all’istruttoria delle autocertificazioni pervenute dai potenziali beneficiari.

La Giunta comunale riunita stamane ha dato direttive al Responsabile Unico per avviare la liquidazione del cosiddetto “Bonus Famiglia” finanziato dalla Regione Sardegna con la legge regionale 8 aprile 2020 n. 12, rubricata “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante”.