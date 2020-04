Alghero: parrucchieri ed estetisti in video conferenza con il sindaco

Da oltre 2 mesi stanno vivendo una condizione di fortissimo disagio, come peraltro tanti altri colleghi in tutta l'Italia, a causa della chiusura dei loro esercizi. Da oltre 2 mesi parrucchieri ed estetisti algheresi hanno subito il blocco totale della loro attività, non più clienti, non più incassi, liquidità zero con conseguenze facilmente immaginabili per la gestione dell'impresa artigianale me anche per la conduzione ordinaria della stessa famiglia.

Ad Alghero parrucchieri ed estetisti sono una cinquantina, si sono riuniti in un comitato e stanno ora disperatamente cercando di riprendere a lavorare. Giovedì alle 15 terranno una video conferenza con il sindaco Mario Conoci per spiegare le ragioni delle difficoltà che stanno incontrando e chiedere che si faccia interprete di sollecitare un atteggiamento più elastico della autorità governativa e di quella regionale.

"Vogliamo tornare a lavorare , subito, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza ma tornare a lavorare. Il lavoro è la nostra vita e quella delle nostre famiglie, senza faremo tutti una brutta fine".

Alla video conferenza parteciperanno anche dirigenti della Confartigianato locale. L'organizzazione sindacale di categoria è stata investita del problema e si è attivata anche in ambito provinciale, regionale e nazionale.