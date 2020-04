Alghero: le piccole imprese hanno consegnato le chiavi - Disagio e commozione a Sant'Anna

La manifestazione di protesta, svolta a livello nazionale, si è tenuta nel rigido rispetto delle misure antivirus : distanze, mascherine, guanti. Ma le mascherine non sono riuscite a nascondere il profondo disagio di tanti che seppure in un atto ancora simbolico hanno certificato la propria sconfitta di piccoli imprenditori. E non per ragioni professionali o per la mancanza di capacità lavorative : perchè qualcuno che decide a Roma non ha ancora capito che senza questi lavoratori autonomi, che rischiano in proprio, e chiedono soltanto di lavorare, il disastro sociale ed economico è garantito. Le mascherine non hanno nascosto neanche qualche momento di commozione nel momento di una resa dopo una vita di lavoro e sacrifici.





Chissà che cosa è passato nella testa di ciascuno di loro quando appoggiava le chiavi della sua azienda su quel tavolino marrone. Come spiegherà a casa, in famiglia, ai figli, che quell'impresa affrontata con coraggio e fatica ora sta svanendo nel nulla. Il sindaco Conoci ha preso atto della consegna, ha guardando a lungo quei portachiavi , nessun commento, un atteggiamento silenzioso di solidarietà e comprensione . La manifestazione, come ad Alghero, si è svolta in tutta Italia : martedì notte le luci accese dei negozi, mercoledì mattina la consegna delle chiavi.









Il messaggio del movimento Ho.Re.Ca è chiaro, il popolo delll'accoglienza, della ristorazione, dei servizi, centinaia di migliaia di piccoli imprenditori, è in ginocchio. Ora a Roma sarà necessario che di quei portachiavi sul tavolino davanti a Sant'Anna, come davanti a tutti i Comuni d'Italia , i signori dei Palazzi romani sappiano farne buon uso se non vorranno essere ricordati come la classe politica che ha affossato la parte più sana e produttiva della società italiana.(g.o.)

Il bene più prezioso di tanti imprenditori algheresi, l'accesso ai bar, ristoranti, negozi, attività di servizio, è finito su un tavolino marrone allestito davanti al Comune, a Sant'Anna. Presente il sindaco e naturalmente i protagonisti di questa impressionante vicenda che vede centinaia e migliaia di piccoli imprenditori in veste di vittime della seconda ondata provocata dal virus : quella economica, forse più letale di quella sanitaria. Una cerimonia penosa che indipendentemente dalle conclusioni cui giungerà nel breve e medio termine, costituisce il vero fallimento non degli imprenditori ma della classe politica che non è riuscita a proteggere il vero motore del Paese.