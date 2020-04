Corsa al rialzo nei prezzi degli alimentari: allertata anche la Forestale

Si pongono quindi esigenze di controlli adeguati e pare che la Regione abbia affidato " la pratica " agli agenti della Guardia Forestale per procedere a verifiche su tutto il territorio della Sardegna insieme alle altre forze dell'ordine deputate a questo tipo di controlli. A cominciare dalla Guardia di Finanza. Sarebbe in preparazione da parte del presidente Solinas una ordinanza che integrerebbe i compiti dei Forestali con precise disposizioni sul controllo del prezzi. Tra l'altro l'agroalimentare ha registrato nella rete della grande distribuzione importanti percentuali di crescita nelle vendite e gli aumenti si sarebbero verificati su tutti i fronti : quello della produzione locale e quello delle merci che giungono da oltre Tirreno.

La ferrea legge della domanda e dell'offerta si muove su logiche improntate più al ciniscmo che alla solidarietà e in questo periodo di pandemia, tensioni, forti preoccupazioni e limitazioni di ogni genere, il rischio che la norma non scritta della quale si parla provochi aumenti soprattutto nelle produzioni dell'agroalimentare. Qualche segnale di un certo movimentismo dei cartellini dei prezzi si è già avuto nella carne, pesce , frutta e verdura. Diverse segnalazioni giunte in Regione riferiscono di aumenti del 100% e oltre.