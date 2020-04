Porto Torres: un 25 Aprile con le regole del virus

«Abbiamo voluto organizzare questa breve ma significativa cerimonia – spiega il sindaco Sean Wheeler – è giusto che la festa della Liberazione venga onorata, anche se in forma del tutto diversa rispetto agli altri anni, quindi senza la presenza di molte autorità e dei cittadini. Sarò presente, insieme al presidente del consiglio comunale Gavino Bigella e in rappresentanza di tutta la città, per deporre la corona di fiori o osservare un minuto di silenzio in onore dei caduti di tutti le guerre, ma questa volta anche per coloro che hanno perso la battaglia contro il virus».