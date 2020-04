Alghero: la tintarella problematica nell'era del virus - In discussione l'apertura

"A tutt'oggi non siamo ancora a conoscenza di quelle che dovranno essere le linee guida nella gestione delle nostre attività". Lo sostiene Bruno Costantino, operatore algherese del settore e vice presidente provinciale del sindacato balneari della Confocommercio. "Stiamo vivendo una condizione di incertezza che, almeno per questa stagione, sta mettendo in seria discussione le nostre attività - aggiunge - e in questa condizione chi apre rischia di non poter dare un servizio sicuro soprattutto in riferimento alle norme sanitarie".





E le incertezze sono tante.

"Sarà la stagione dei bagnanti palombaro?". Ironizza Costantino che prosegue: "Mi chiedo come si dovrà comportare il bagnino nella situazione di emergenza della respirazione bocca a bocca, o il cameriere che dopo aver consegnato un piatto al cliente dovrà rientrare cambiare guanti e mascherina, sanificarsi, per servire il successivo. E gli ambulanti sulle spiagge? Le distanze? Si parla di sei metri per ogni postazione: ciò significa portare da 120 a 30 gli ombrelloni in concessione, sarà impegnato quindi meno personale ma ce ne vorrà altrettanto per fare rispettare le ordinanze di contenimento. Stiamo vivendo una situazione complessiva di forte disagio che mette in discussione la stessa apertura. E non è un problema soltanto nostro: anche i colleghi albergatori stanno vivendo lo stesso problema".





Tutto legittimo ma comunque bisogna andare avanti. Fermarsi sarebbe peggio.

"E' vero, dobbiamo andare avanti. Cominciano allora con un atto di coraggio: spiagge aperte 12 mesi all'anno. Investiamo nell'elioterapia, il sole non ci manca, una offerta per la salute che non necessita di servizio salvamento. Ma per tornare alla attuale situazione - segnala l'imprenditore - viviamo incertezze infinite anche sul fronte delle concessioni. A dicembre di quest'anno scadranno i titoli: la normativa regionale prevede il rinnovo fino al 2033 ma mentre la stessa Regione ha dato disposizioni in tal senso ai Comuni non ha senbilizzato i propri uffici periferici per procedere al rilascio delle autorizzazioni. La burocrazia ci ha messo in quarantena. I titoli concessori sono utili per darci serenità operativa e aprire pratiche di finanziamento e quindi dare corso a investimenti aziendali, in assenza siamo disarmati."





Le cronache istituzionali riferiscono di aiuti finanziari.



"Quelli non sono aiuti: sono nuovi indebitamenti che debbono essere restituiti. Alle imprese servono sostegni veri per affrontare una emergenza che hanno subito, non provocato".





Dalla ricostruzione non si intravede uno spiraglio di luce, sembra l'inizio della fine.





"No, la luce c'è - risponde l'architetto Bruno Costantino - ma è lontana, molto lontana, dobbiamo inseguirla con tutte le nostre forze e, almeno fino a ora, ci mancano concreti e certi sostegni istituzionali".

Uno dei settori vitali per l'economia algherese durante la stagione estiva è senza alcun dubbio quello della balneazione. Vitale per l'offerta del servizio e per le ricadute economico occupazionali, ma anche vitale per la forte azione di richiamo che contiene sul fronte turistico, nazionale e internazionale. Ma l'arrivo di questo mostricciattolo virale ha complicato le cose mettendo in confusione tutto il comparto della ricettività balneare. Anche sulla Riviera del Corallo dove la tintarella dorata è uno dei cavalli di battaglia più autorevoli. Distanze sulla spiaggia con inevitabili cancellazioni di posti e ombrelloni, mascherine e guanti a 35 gradi con sudorazioni industriali, ipotesi di recinti in plexiglass, per non parlare della ristorazione e della drammatica riduzione di personale, stanno tormentando gli operatori del settore ai quali, peraltro, non è stata ancora concessa l'autorizzazione ad allestire gli stabilimenti per la stagione balneare.