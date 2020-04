Bicamerale con i sindaci - Zoffili: "Porti chiusi"

Così Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

"Ho presieduto un'importante riunione della bicamerale Schengen, Europol e immigrazione nella quale abbiamo ascoltato la voce di tre sindaci in prima linea sullo scenario migratorio: quello di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna. A conferma del fatto che è importante coinvolgere il territorio, da loro abbiamo ricevuto preziose informazioni e segnalazioni che sottoporremo agli organi competenti, daremo inoltre seguito a questa seduta la prossima settimana, con l'audizione del prefetto Michele Di Bari, nominato soggetto attuatore per quanto riguarda la gestione dei migranti in arrivo, al quale chiederemo chiarimenti su problemi specifici che i sindaci ci hanno segnalato riguardanti gli sbarchi, i controlli sanitari, i tamponi e i dispositivi di sicurezza individuale. Ho sottolineato loro che la bicamerale, per mio tramite, è comunque a loro completa disposizione per ogni ulteriore esigenza in un contesto dove purtroppo gli sbarchi continuano mettendo a rischio il nostro Paese anche sotto il profilo sanitario. I porti devono essere chiusi per davvero e il governo deve intervenire”.